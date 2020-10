Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca a solicitat Guvernului sa faca ordine foarte rapid la Grupul de Comunicare Strategica, dar și la INSP, asta pentru ca cele doua instituții dau cifre diferite privitoare la pandemia de Covid-19.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat in conferința de presa desfașurata marți seara, la Palatul Cotroceni, inadvertențele aparute intre raportarea Institutului Național de Sanatate Publica și cea a Grupului de Comunicare Strategica in privința ratei de incidența a

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat ca incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depasit 3,11 inca de duminica. Pe de alta parte, Grupul de Comuncare Strategica a raportat un coeficient de infectare de 2.69. Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a iesit public…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat marți ca incidența cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depașit 3,11 la 1000 de locuitori. "INSP a comunicat o cifra din eroare. A rectificat. Rata pe ziua de astazi este 2,69. La o rata de incidența de 3 vom lua masuri…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat in aceasta seara ca este posibila reintroducerea de restricții pe plan local, regional, daca va crește numarul cazurilor de COVID-19, astfel incat situația sa nu scape de sub control, potrivit hotnews. Șeful statului a fost intrebat, in conferința de presa, care…

- Un medic din județul Dolj a murit din cauza coronavirusului. Anunțul a fost facut de medicul primar dr. Livia Davidescu din Craiova. ”Primul medic din Dolj care a plecat la ingeri. A pierdut lupta cu Covid-19. Dumnezeu sa o odihneasca in pace”, este anunțul postat de medicul primar. Grupul de Comunicare…

- Municipiul Bucuresti s-a aflat in fruntea listei la noi imbolnaviri de coronavirus, conform raportarii facute de Grupul de Comunicare Strategica din 19 august, cu 228 de noi pacienti, insa, in ciuda situatiei sumbre, prefectul Capitalei afirma ca ne aflam in scenariul verde.

- Județul Suceava se menține cu un numar redus de cazuri noi de infectare de la o zi la alta, chiar daca la numar total de cazuri este inca in top la nivel național, cu 4.233 de persoane confirmate pozitiv, de la inceputul pandemiei. De la informarea transmisa joi de Grupul de Comunicare Strategica, ...