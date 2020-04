Iohannis, din nou la selfie Președintele a ieșit din nou. A ieșit din ritualul lui, vreau sa zic, de a se face nevazut vinerea și de a aparea știe el cand. Nu sunt sigur ca il framanta foarte tare ce face romanul in weekend cu atata coronavirus pe capul lui, ci dorința de a poza in fața națiunii ca un […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a postat, luni, un lung mesaj pe Facebook, in care vorbeste despre modul in care s-a schimbat Romania si piata muncii in pandemie si face referire la faptul ca reintoarcerea la birocratie nu va mai fi posibila dupa ce trece criza.

- "Prevederile art. 14 lit. c1 ) – f) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 sunt neconstituționale, intrucat permit Președintelui Romaniei sa legifereze in domenii pentru care Legea fundamentala cere intervenția legiuitorului primar sau a celui delegat prin modificarea unor legi organice…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca prelungirea starii de urgenta fara o minima garantie ca vor fi luate masurile ''corecte si necesare'' pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o ''inconstienta totala''. "Care este perspectiva?! Asta asteapta oamenii si mediul de…

- Presedintii din SUA si Turcia, Donald Trump si Recep Tayyip Erdogan, au convenit marti ca este necesara suspendarea ostilitatilor in Siria si Libia pe durata pandemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au convenit,…

- PSD a transmis joi, ca are ca prioritate instalarea unui guvern stabil si asteapta cat mai repede programul de guvernare si lista ministrilor in Parlament. ”In aceste momente, luptele politice nu-si au rostul”, au transmis social-democratii, care si-au exprimat speranta ca PNL va vota propriul guvern.

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, s-a autopropus pentru funcția de premier, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni. „Nu cred ca ne va face surpriza asta, dl. Iohannis” a adaugat liderul PRO Romania.Citește și: ULTIMA ORA Maria Sarapova se retrage din tenis: 'Sunt gata sa escaladez…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca solutia alegerilor anticipate i se pare nepotrivita, deoarece ar avea consecinte negative in plan politic si economic, iar timpul castigat fata de alegerile la termen ar fi nesemnificativ.