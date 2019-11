Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 26 de ani, liberat in baza recursului compensatoriu, care a incercat sa violeze o tanara in scara unui bloc din Capitala, a fost retinut de politistii bucuresteni. Victima a reusit sa scape doar pentru ca s-a luptat la propriu cu agresorul care a batut-o crunt.

- Potrivit documentului obținut de MEDIAFAX, PNL are prevazut in programul de guvernare cateva masuri urgente, printre care desecretizarea documentelor din MAI privind dosarul 10 august, OUG pe restructurarea Guvernului și abrogarea recursului compensatoriu.„Programul de guvernare al Partidului…

- Cristescu a rabufnit in cadrul unei emisiuni care a avut loc la Digi 24, in momentul in care se comenta un reportaj al postului despre reacțiile unor parlamentari asupra consecințelor legii recursului compensatoriu. „Pentru corecta informare a opiniei publice, trebuie sa spunem urmatorul lucru:…

- Statisticile oficiale arata ca, dupa adoptarea recursului compensatoriu, au fost eliberati inainte de termen peste 21.000 de detinuti din care peste 7.000 au comis infractiuni cu violenta. Fiica unor batrani ucisi de un recidivist le cere aleșilor sa abroge cat mai repede legea recursului compensatoriu…

- Tudorel Toader a anunțat, joi seara, ca îi va da în judecata pe Rareș Bogdan și pe Catalin Predoiu deoarece aceștia ar fi afirmat ca fostul ministru a fost cel care inițiat Legea recursului compensatoriu în condițiile în care Minsterul Justiției a susținut neconstituționalitatea…

- Fostul sef al Antena Group, Sorin Alexandrescu, condamnat la 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru santaj, a fost eliberat conditionat pentru ca a avut o conduita exemplara in penitenciar si pentru ca a beneficiat de 138 de zile castig in baza Legii recursului compensatoriu.

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a fost convocata, de urgența, la solicitarea Opoziției, pentru a dezbate Legea recursului compensatoriu. Comisia lucreaza in paralel cu plenul, urmand ca ulterior Legea sa fie abrogata, informeaza Mediafax.Deputații au votat intrunirea Comisiei juridice…

- Senatorul USR George Dirca a declarat, joi, ca masurile propuse de Ministwerul Justiției privind inasprirea condițiilor pentru eliberare condiționata vin foarte tarziu. El a adaugat ca abrogarea Legii recursului compensatoriu nu va mai avea un impact major, fiind deja eliberați 18.000 de deținuți,…