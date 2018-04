Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca il ingrijoreaza "secretomania" vizitei premierului Viorica Dancila in Israel si a subliniat ca prim-ministrul nu vorbeste pentru Romania. "Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel,…

- Klaus Iohannis a declarat, joi,ca vizita in Israel a premierului si a presedintelui Camerei Deputatilor s-a facut in secret, mentionand ca Viorica Dancila nu a avut mandat pentru intalnire. Referitor la Liviu Dragnea, Iohannis a spus "cine stie ce intelegeri secrete face cu evreii".

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca vizita pe care Dancila si Dragnea o fac în Israel are câteva ciudatenii, iar personal, pe el l-a îngrijorat secretomania acestei vizite.

- Divergențele dintre președintele Klaus Iohannis și Guvern cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu au trecut neobservate in presa internaționala. In plus, schimburile indirecte de replici dintre șeful statului și președintele Camerei Deputaților au fost observate…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte scrie: „Un neispravit din Teleorman a facut praf si pulbere 60 de ani de diplomatie consistenta si inteligenta in Orientul Apropiat, in relatiile cu Israelul si cu tarile arabe. Cu siguranta, Dragnea nu are cum sa inteleaga implicatia declaratiilor lui.…

- Traian Basescu a precizat ca in fruntea DNA trebuie sa ramana Kovesi pentru ca ea este imaginea luptei anticoruptie din Romania in Occident. "Nu putea sa o schimbe pentru ca in toate cancelarii doamna Kovesi este imaginea luptei anticoruptie. Corect sau incorect asta e imaginea, atata timp…

- Florin Tanasescu Vorbi deci procurorul, aratand cu degetul spre inculpat. Adica spre mine: – E un ratat. O racila. Faptuitorul are și antecedente. Și fac vorbire de recidiva mare: facultate a facut la stat, pe banii clasei muncitoare – deci nu pe oua, cum se face azi, iar in liceu, ce scrie in dosarul…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…