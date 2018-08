Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, inainte de a intra la ședința Biroului Executiv al PNL, care are loc la Sibiu, ca Liviu Dragnea ”are fricile, obsesiile și coșmarurile unui dictator”.Intrebat daca a primit informații in ceea ce privește o tentativa de asasinat a președintelui Camerei…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, la Sibiu, o prima reactie la afirmatiile lui Liviu Dragnea, care a anuntat zilele trecute ca patru cetateni straini s-ar fi cazat la un hotel, in aprilie 2017, cu scopul de a-l asasina. „Nu am auzit niciodata despre asa ceva. Dar cum s-a vehiculat la televizor,…

- Președintele Klaus Iohannis ar putea participa vineri la ședința Biroului Executiv al PNL care se desfașoara la Sibiu. Liberalii l-au invitat pe președinte sa participe la intalnirea care se desfașoara la hotel Hilton din Sibiu și, potrivit surselor citate, acesta ar urma sa onoreze invitația. Apariția…

- Președintele Klaus Iohannis ar putea participa vineri la ședința Biroului Executiv al PNL care se desfașoara la Sibiu, susțin surse Hotnews.ro. Liberalii l-au invitat pe președinte sa participe la intalnirea care se desfașoara la hotel Hilton din Sibiu și, potrivit surselor citate, acesta ar urma sa…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca liderul social-democratilor Liviu Dragnea a trecut la atacuri deoarece i s-au terminat argumentele politice, seful statului aratand ca aceasta este o abordare inadecvata. "Nu sunt implicat…

- Retrospectiva/Saptamana haosului. In politica, n-au fost zile ușoare, deși se anunța un singur punct culminant: sentința in cazul lui Liviu Dragnea. Inca de luni, tensiunea a crescut in Parlament, cand deputații au adoptat Codul de procedura penala, iar punctul culminant a fost miercuri, cand protestele…

- Sambata dimineața, la Sibiu, Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va candida pentru al doilea mandat de președinte al Romaniei. Odata cu marele anunt, seful statului s-a referit la presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a precizat vineri ca va continua sa-si mentina functiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca, urmare a condamnarii sale a doua ora, Liviu Dragnea trebuie pur si simplu sa dispara din viata publica si ca este foarte grav faptul ca PSD, cel mai mare partid din Romania, a devenit grup de presiune si de lobby pentru un infractor, titreaza News.ro.…