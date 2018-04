Stiri pe aceeasi tema

- Florin Iordache, presedintele Comisiei pentru modificarea Legilor Justitiei, a declarat, in legatura cu faptul ca APCE va sesiza Comisia de la Venetia pe legile justitiei, ca forul european trebuie sa tina cont de deciziile CCR care au spus ca legile sunt...

- Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a aprobat solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la modificarile legilor Justitiei propuse de PSD si ALDE, potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES. "Dupa refuzul…

- Alina Gorghiu spune, intr-o postare pe Facebook , ca pe 29 martie a trimis o scrisoare catre Comisia Juridica și pentru drepturile omului din cadrul APCE prin care a solicitat, in numele PNL, sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției de la Strasbourg, iar luni a prezentat situația…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu, membru in Comisia pentru legile Justiței, a cerut Comisiei juridice si pentru drepturile omului din cadrul APCE sa solicite opinia Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a cerut Comisiei juridice si pentru drepturile omului din cadrul APCE sa solicite opinia Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei. "Ieri am trimis o scrisoare Comisiei juridice si pentru drepturile omului din cadrul APCE ca, avand in vedere si raportul GRECO, sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare.…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a trimis presedintelui o scrisoare prin care solicita sa initieze demersuri prin care sa obtina un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 - privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…