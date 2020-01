Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, luni, ca ideea unui tratament fiscal egal este "in esenta adevarata", dar ca trebuie avut in vedere faptul ca sectorul IT, unde salariile sunt scutite de impozit pe venit, a crescut in zece ani de la "ceva nesemnificativ la 6% din PIB".



Seful statului a fost intrebat daca ar trebui anulata scutirea impozitului pentru cei care lucreaza in domeniul IT, in contextul in care premierul Ludovic Orban a declarat ca toti cetatenii ar trebui sa beneficieze de acelasi tratament fiscal.



"In esenta este adevarat, orice castig in Romania se impoziteaza.…