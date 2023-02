Iohannis, despre Schengen: Sunt optimist că vom găsi soluții Președintele Klaus Iohannis s-a declarat optimist in privința aderarii Romaniei la Spațiul Schengen și susține ca va gasi soluții. „Sunt optimist ca vom gasi soluții pentru aceasta problema Schengen , dar n-aș vrea sa ne legam de o anumita data. Pentru mine, pentru Romania și pentru romani este important sa intram in Spațiul Schengen. Nu vreau sa legam discuția de o anumita data, fiindca am vazut in decembrie ca aceste lucruri nu pot fi legate de o anumita data. Ele țin de foarte multe considerente europene. (…) Continuam discuțiile și sunt optimist”, a declarat Klaus Iohannis, la Bruxelles. Tot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

