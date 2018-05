Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe ministrului Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Linas Linkevicius, context în care a subliniat importanta transmiterii unui mesaj consecvent si puternic, exprimat prin actiunea solidara cu Regatul

- Scandalul din Justitie ia amploare. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Klaus Iohannis nici nu se gandeste sa raspunda acestei cereri, dar un fost judecator CCR il someaza pe seful statului.Citește și: Scandal de proporții la…

- Dezvaluirile facute marti seara de seful PSD, Liviu Dragnea, au declansat un adevarat cutremur in politica romaneasca. Presedintele Klaus Iohannis a fost somat de liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, sa desecretizeze protocoalele pe care cei de la SRI le-au avut cu DNA si nu numai.Citește…

- Scandalul din justitie ia amploare pe zi ce trece. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, razboiul a izbucnit si pare fara finalitate. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca sefa DNA e departe de revocare. In tot acest…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017. Prezentarea bilantului va avea loc incepand cu ora 11.00, la Cercul Militar National. In urma cu o saptamana, presedintele Iohannis a participat la sedinta de bilant a DNA, unde a afirmat…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, absolventilor Institutului National al Magistraturii ca investirea acestora are loc intr-un moment in care actul de justitie este pus la indoiala public tocmai de acele persoane care sunt chemate sa raspunda in fata legii.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care si-a exprimat nemultumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA. "Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul…