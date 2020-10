Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a dezvaluit vineri seara la Digi24 ca trei pacienți COVID internați la terapie intensiva in spitalul pe care il conduce au fost aduși cu infecții nosocomiale de la Spitalul Județean Brașov, respectiv de la doua…

- Managerul Institutului „Marius Nasta” din Capitala afirma ca trei pacienti infectați cu COVID-19, internati la Terapie Intensiva, au fost adusi cu infectii nosocomiale din spitale din Brasov si Bucuresti. Beatrice Mahler a declarat, vineri seara, ca cei trei pacienti cu COVID-19 au fost adusi cu infectii…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice Mahler, a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca trei pacienti cu COVID-19 internati la terapie intensiva in spitalul pe care il conduce au fost adusi cu infectii nosocomiale de la Spitalul Judetean Brasov si de la…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice Mahler, a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca trei pacienti cu COVID-19 internati la terapie intensiva in spitalul pe care il conduce au fost adusi cu infectii nosocomiale de la Spitalul Judetean Brasov si de la doua…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a declarat, vineri seara, ca trei pacienți cu COVID-19, care sunt internați la terapie intensiva, au fost aduși cu infecții nosocomiale de la Spitalul Județean Brașov și de la doua unita medicale din București.…

- Epidemia de COVID-19 in tara noastra se afla intr-o zona de platou, ceea ce arata ca foarte mare parte din populatie a inteles ca este necesara purtarea mastii de protectie si pastrarea distantei sociale, spun specialistii. Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice…

- Numarul pacienților cu COVID-19 care ajung in Terapie Intensiva a crescut in ultima perioada. Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, explica, in direct la Adriana Nedelea LA FIX, ce s-a schimbat in evoluția bolii in cele șase luni de cand a fost confirmat…

- Institutul ”Marius Nasta” din Capitala are un singur medic epidemiolog, atrage atentia managerul spitalului, Beatrice Mahler, iar numarul pacienților internați cu COVID-19 la terapie intensiva a crescut. In momentul de fata cu greu se mai gasesc paturi libere in sectiile ATI din Bucuresti. ”Fata de…