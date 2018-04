Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului, Klaus Iohannis, a comentat, joi, tema „asa-ziselor stenograme“ ale unei discutii intre el si premierul Viorica Dancila, acesta precizand ca varianta prezentata in presa arata ce si-ar fi dorit PSD-istii sa sefi discutat, nu ce s-a discutat.

- Președintele l-a convocat pe guvernatorul Mugur Isarescu si au discutat despre politica monetara. De acolo a lipsit insa premierul Viorica Dancila pentru ca se afla intr-o deplasare in Israel. Acest subiect a nascut controverse, avand in vedere ca au aparut si unele stenograme care arata discutia…

- Antena 3 a prezentat, miercuri, stenograma unei discutii care ar fi avut loc intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, potrivit careia presedintele ii cerea sa trimita la discutiile cu BNR macar reprezentanti ai Executivului, daca nu poate merge personal.

- Antena 3 a prezentat stenograme despre care a spus ca ar fi ale discuției dintre Klaus Iohannis și Viorica Dancila! ”Discuția e reala cu aprozimație de 99%!”, a spus Catalina Porumbel in apararea veridicitații textului prezentat.Conform sursei citate, Iohannis a sunat-o pe Viorica Dancila…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni si cu premierul Viorica Dancila Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va întâlni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a deplasat cu bicicleta la serviciu, miercuri dimineața, de la Vila Lac la Cotroceni. Klaus Iohannis a fost surprins in trafic de fotograful Libertatea. Profitand de vremea frumoasa, președintele Romaniei a ieșit la plimbare cu bicicleta și luni, prin parcul…

- "Cred ca nu este nevoie de o mediere. Avem un Guvern, avem o relatie institutionala cu Banca Nationala a Romaniei, am spus si cu alte ocazii ca, in calitate de ministru al Finantelor, am avut discutii cu domnul guvernator (al BNR - n.r.), asa ca nu cred ca este nevoie sa avem o astfel de mediere…

- "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si schimbul de informatii de o parte si de alta trebuie sa existe. Eu chiar vreau sa am o discutie, in perioada urmatoare, la nivelul Bancii Nationale, cu toti colegii din Banca Nationala, pentru a vedea care este…