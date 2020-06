Presedintele Klaus Iohannis considera ca Guvernul a procedat conform legii in cazul prelungirii starii de alerta. "Daca cineva din Parlament este de alta parere, are dreptul constitutional sa ceara o verificare, dar, dupa parerea mea, felul in care a procedat Guvernul este si corect si legal si oportun si masurile care au ramas in vigoare sunt mai putine decat in prima faza, sunt masuri absolut importante (...) si este o abordare si utila si corecta si de bun simt", a afirmat joi seful statului. In opinia sa, "abordarea asa-zisei opozitii din Parlament se bazeaza pe o exagerare de tip electoralist".…