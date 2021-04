Stiri pe aceeasi tema

- "Din informatiile mele, pana la acest moment, o singura tara a depus Planul, si anume Portugalia, care detine si presedintia rotativa", a afirmat Iohannis. El a adaugat ca majoritatea statelor europene lucreaza impreuna cu Comisia la plan, iar Romania este "in mainstrean". "Este o procedura complicata,…

- ”Ministrul Ghinea a lucrat foarte mult cu echipa pe care o conduce și a prezentat Comisiei ce s-a stabilit in Guvern și in Coaliție. Obiectivele Romaniei sunt foarte clare - dezvoltarea infrastructurii, a spitalelor, a școlilor, digitalizarea, transformarea verde și multe altele. Nemulțumirile unora…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți la Cotroceni ca este 100% cert ca planul Romaniei de accessare a fondurilor europene de redresare post-pandemie va fi acceptat de Comisia Europeana. „Din informatiile mele, pana acum doar Portugalia a depus planul. Majoritatea statelor europene…

- Urmare a demiterii ministruluisanatații – Vlad Voiculescu, liderii USR Alba au avut o reacție prompta, exprimata prin intermediul unui comunicat de presa pe care il redam mai jos: ” Jocurile politice lansate miercuri de premierul Florin Cițu demonstreaza doar ca acesta este disperat sa-și acopere…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la evenimentul cu tema „Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica”, organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu va supune dezbaterii Parlamentului Programul Național de Reziliența și Redresare. Cițu considera ca PSD practica un șantaj la adresa PNL și il invita pe Marcel Ciolacu sa le explice celor din Europa de ce nu susține acest proiect. ”Aici lucrurile sunt foarte simple.…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor intra doar acele proiecte care pot fi finalizate pana in anul 2026, iar banii vor fi decontati doar in momentul in care vor fi atinse tintele stabilite la aprobarea respectivelor…

- UPDATE „Domnule prim-ministru, ca de fiecare data eu v-am ascultat cu mare atentie, eu un mincinos mai patologic ca dvs nu cred ca am cunoscut vreodata. Sunteti la guvernare de un an si jumatate, in diverse formule, dvs fiind ministru de Finante pe timpul domnului Orban si acum premier. Stiti si…