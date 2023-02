Stiri pe aceeasi tema

- La aproape o luna de cand Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai a anunțat ca ” suspiciunile de plagiat in cazul Lucian Bode se confirma in marea lor majoritate”, președintele Klaus Iohannis a declarat joi, 9 februarie, ca ”sunt ceva probleme” și așteapta o decizie in acest sens pana la rotația…

- Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a anunțat ca suspiciunile de plagiat formulate de jurnalista Emilia Șercan in cazul lucrarii de doctorat a lui Lucian Bode (PNL), ministrul de Interne, se confirma. Teza e profund viciata și s-au dispus masuri de corectare și retragere…

