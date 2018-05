Stiri pe aceeasi tema

- "A fost o propunere a Comisiei de prognoza, neagreata de Guvern. "In mod sigur exista salarii (sic!) pentru pensii si salarii si as vrea sa nu cream ingrijorari. Sunt bani de salarii si pensii. Domnul presedinte poate sa spuna, e opinia dumnealui, dar eu va spun ca avem bani de salarii si…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, marti, Guvernului si PSD sa precizeze “clar, raspicat, cu argumente” ce au de gand cu Pilonul II de pensii si daca mai exista bani pentru pensii si salarii pana la finalul anului. Va prezentam in continuare declaratia completa de presa: Presedintele Romaniei,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca Executivul trebuie sa explice daca mai are bani pentru pensii și salarii pana la finalul anului și ce are de gand sa faca cu Pilonul II, in contextul discuțiilor din ultimele zile.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, reactioneaza…

- "Se discuta de cateva zile bune despre Pilonul II de pensii. Din pacate, pana și cei de la PSD se contrazicBa se desființeaza, ba nu, ba se suspenda, ba nu, ba e un proiect asumat, ba nu, o harababura totala. Și totuși, lumea se intreaba de ce s-a creat aceasta incertitudine, oare ce țintesc…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Guvernul trebuie sa clarifice ce intentioneaza sa faca cu Pilonul II de pensii deoarece in joc sunt banii romanilor care au contribuit cu bani in acest...

- Liviu Dragnea a spus ca este o minciuna afirmatia facuta de presedintele Klaus Iohannis, conform careia PSD a crescut salariile pana le-a scazut, precizand ca nu exista, in momentul de fata, venit mai mic ca in decembrie 2016. “Este o minciuna. Imi pare rau. Nici nu mai vreau sa folosesc…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca Executivul pregateste un pachet privind Pilonul II de pensii, dar a refuzat sa ofere mai multe detalii. ”Se lucreaza la un pachet privind Pilonul II de pensii. Nu va pot mai multe detalii. O sa discut cu ministrul Muncii, dupa ce acest pachet…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis se intalnește marti, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că salarizarea şi bugetul vor fi principalele…