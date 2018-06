Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca nu o va revoca din funcție pe Laura Codruța Kovesi. UPDATE 18: 10 Klaus Iohannis refuza cererea de revocare a șefei DNA Președintele a spus ca a luat in calcul avizul consultativ al CSM, nu doar raportul transmis de Tudorel…

