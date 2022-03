Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, la summitul de la Bruxelles, ca NATO a aprobat grupul de lupta ce va fi poziționat in Romania și a salutat decizia unui asemenea grup multinațional. „NATO a aprobat Grupul de Lupta pe care l-am solicitat și care va fi poziționat in Romania! Este o veste foarte…

- Și cat s-a mai impaunat Klaus Iohannis ca Romania a reușit sa formeze de indata, pe teritoriul sau, primul grup de Lupta NATO de pe ”Flancul Estic”. Mai ales ca și secretarul general al NATO i-a cantat in struna, Stoltenberg ținand-o langa, in toate ieșirile sale publice, cu ”Grupul de lupta NATO din…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca noua situatie de securitate necesita consolidarea consistenta a posturii de descurajare si aparare pe Flancul Estic, in special in sudul sau, inclusiv prin crearea rapida a Grupului de Lupta amplasat in Romania. “Am evaluat impreuna situatia de securitate…

- Potrivit comunicatului, discuțiile s-au concentrat pe agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, impactul acestei crize asupra securitații in Vecinatatea Estica a Alianței, in special asupra regiunii Marii Negre, și la nivel european și euroatlantic, precum și pe acțiunile de raspuns ale Alianței…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, inaintea reuniunii extraordinare a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre NATO, ca pentru Romania este extrem de important sa fie accelerata crearea Grupului de Lupta in Romania, care va fi sub conducerea Frantei. El a adaugat ca…

- Turcia a interzis trecerea stramtorilor Bosfor și Dardanele de catre toate navele de razboi, a anunțat luni seara ministrul de Externe, Mevlut Cavusoglu. Decizia a fost luata din cauza razboiului dintre Rusia si Ucraina, Administrația Erdogan indemnand inclusiv tarile riverane Marii Negre, precum Romania,…

- Potrivit sursei citate, consultarile au continuat linia eforturilor aliate și transatlantice de coordonare și vin in completarea discuțiilor in format similar, care au avut loc la datele de 11 și 18 februarie 2022.Cu acest prilej, "liderii au analizat situația grava de pe teren și au reiterat masurile…

- Ministerul Afacerilor Externe respinge ca fiind inoportune si lipsite de orice fundament declaratiile ministerului de Externe al Federatiei Ruse privind prezenta militara aliata pe Flancul Estic al NATO. De asemenea, presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru…