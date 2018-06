Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca urmeaza sa ia o decizie in cazul numirii lui Felix Banila in functia de procuror-sef al DIICOT. "Raspunsul pe care il am o sa-l aflati atunci cand este, fiindca eu trebuie sa iau o decizie in aceasta chestiune, dar asta nu asa pe strada,…

- Președintele Klaus Iohannis a spus marți, referitor la scrisoarea procurorilor DIICOT care ii cer sa nu-l numeasca pe Felix Banila in funcție, ca trebuie sa ia o decizie in aceasta chestiune. „Raspunsul pe care il am o sa-l aflați atunci cand este, fiindca eu trebuie sa iau o decizie in aceasta…

- Procurorii reuniti in Adunarea Generala a DIICOT au decis luni sa-i trimita o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care solicita respingerea numirii lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT,

- Procurorii DIICOT au decis, luni, in Adunarea Generala, sa ii trimita presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare in care sa ii ceara sa respinga propunerea ministrului Justitiei de numire a procurorului Felix Banila la conducerea DIICOT, potrivit unor surse din randul procurorilor.

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, marti, emiterea unui aviz pozitiv pentru Felix Banila, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror sef al DIICOT, potrivit unor surse judiciare.Magistratul a sustinut interviul in fata procurilor CSM, la sedinta participand si cel care…

- * Interviurile sustinute de cei doi candidati la functia de procuror-sef al DIICOT s-au incheiat, rezultatul urmand a fi anuntat pe data de 14 mai. Daniel Horodniceanu si Felix Banila au fost singurii candidati care s-au inscris pentru functia scoasa la concurs. Conform reglementarilor legale in vigoare,…