- Presedintele Klaus Iohannis ar putea anunta azi propunerea pentru postul de premier, scrie Antena 3. Presedintele se consulta din nou cu liderii partidelor politice pentru a forma un nou guvern. Cele mai mari...

- Azi vor avea loc primele consultari dintre Președintele Klaus Iohannis și partidele politice pentru desemnarea unui nou Premier. Iohannis a declarat ieri, in discursul sau dupa moțiunea de cenzura, ca cea mai buna soluție in acest moment sunt alegerile anticipate. Presedintele Klaus Iohannis…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține ca nu va vota moțiunea de cenzura impotriva Vioricai Dancila. In schimb se arata oripilat de faptul ca aceasta se delimiteaza pe Liviu Dragnea in mod brutal, asta deși ii datoreaza funcția de prim-ministru.Citește și: Fosta deținuta politic il SPULBERA…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a afirmat, la Iași, ca joi va fi ultima zi a Vioricai Dancila in calitate de premier, deoarece moțiunea de cenzura va trece. Și Ludovic Orban a susținut ca PNL e aproape de victoria decisiva, insa depinde de fiecare membru al formațiunii.„Actualul Guvern…

- "Guvernul trebuie sa mearga in fata Parlamentului" Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca nu va accepta numirea niciunui ministru nou în guvern atât timp cât premierul Viorica Dancila nu se va prezenta în fata Parlamentului pentru a primi un vot de încredere.…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a solicitat, joi, premierului Viorica Dancila sa se prezinte in fata Parlamentului pentru validarea Guvernului. "Doamna prim-ministru, va spun acum direct si public: trebuie sa va prezentati in fata Parlamentului Romaniei cu o solicitare de validare a guvernului…

- Președintele Klaus Iohannis a respins din nou propunerile de miniștri facute de premierul Viorica Dancila, intre care și Camelia Gavrila, la Ministerul Educației. Șeful statului spune ca remanierea ceruta de șeful Executivului este ”neavenita, nepotrivita” și o refuza ”clar”. Iohannis i-a transmis…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca premierul Viorica Dancila trebuie sa mai studieze arhitectura statului, avand in vedere ca aceasta a fost nemulțumita de lipsa unei consultari in ceea ce privește vizita facuta de șeful statului in SUA.Citește și: Donald Trump, lui Klaus Iohannis:…