Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului decide miercuri cu privire la infiintarea comisiei speciale care sa modifice legile securitatii nationale si a comisiei speciale pentru elaborarea Codului administrativ, conform deciziei Birourilor Permanente ale celor doua Camere.Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean a sustinut…

- Incepand de astazi, PUTEREA are un nou colaborator de prestigiu, in persoana europarlamentarului Ramona MANESCU, din grupul Partidului Popular European (PPE), membru in Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Va prezentam astazi o prima analiza realizata pe Ramona MANESCU pe o tema…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate privind Legea de aprobare a Ordonanței de urgența pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. Legea care modifica ordonanța incalca o…

- Serviciul Roman de Informatii a facut public, vineri, protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Protocolul aparea, dupa cum se vede in document, cu mentiunea “STRICT SECRET”, iar data trecuta pe acesta este 4 februarie 2009. Protocolul are 18 pagini. Potrivit…

- Ministerul britanic de externe a anuntat sambata ca ''anticipase'' masurile de retorsiune luate de catre Moscova, drept represalii in scandalul provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, si ca, pentru saptamana viitoare, este prevazuta o reuniune a Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. La ora 16.00 este programata intalnirea cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.