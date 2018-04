Președintele Klaus Iohannis susține ca anumite modificari la Codurile penale sunt utile, dar alte schimbari par sa fie facute cu dedicație pentru anumite persoane cu funcții in Parlament. ”Unele dintre aceste modificari sunt necesare, fiindca este nevoie de oarecare modernizare a legislatiei, punere in acord cu decizii ale Curtii Constitutionale si in unele puncte chiar […]