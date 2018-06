Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis a catalogat mitingul pe care PSD intenþioneaza sa il organizeze sambata ca fiind ”o abordare caraghioasa și pur populista”. ”Mitingurile sunt o forma de protest și protestul se asociaza in mod normal, intr-o democrație, cu opoziția sau cu societatea civila nemulțumita de guvernare.…

