Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat despre declaratia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, privind mentinerea politicii de reducere a taxelor, ca aceasta chestiune poate fi discutata, dar ca Guvernul trebuie sa stie ce sa faca si sa-si motiveze masurile. "Aceasta chestiune poate…

- Guvernul Romaniei isi va mentine politica de reducere a taxelor si majorare a salariului minim si pensiilor de stat pana in 2020, in incercarea de a imbunatati standardele de viata, a declarat miercuri, pentru Reuters, presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Acesta a mai adăugat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea afirma, intr-un interviu pentru Reuters, ca masurile de reducere a impozitelor si taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor vor continua, el comentand ca "au fost prea multi ani de austeritate". De asemenea, spune ca ar putea deveni optionale contributiile la…

- Liderul PSD Liviu Dragnea afirma, intr-un interviu pentru Reuters, ca masurile de reducere a impozitelor si taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor vor continua, el comentand ca “au fost prea multi ani de austeritate”. De asemenea, spune ca ar putea deveni optionale contributiile la…

- Premierul Viorica Dancila incepe vizita la Vatican: Va fi primita in audiența la Suveranul Pontif și va merge la Ordinul Suveran de Malta, potrivit programului oficial anunțat de Palatul Victoria. Anunțul privind plecarea la Vatican a fost facut, joi, de premierul Viorica Dancila, in deschiderea ședinței…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, miercuri, cu Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Israel, despre relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim, premierul Romaniei precizand ca omologul sau israelian a salutat acest demers initiat de Guvernul Romaniei. …

- "Nu am auzit de aceasta invitatie. Se vorbea de o mediere, nu are loc intre doua parti? Ca a decis domnul presedinte sa discute in prima faza cu BNR e decizia domniei sale. Daca se va transmite invitatia premierului, o sa vedem dansa ce decide, componenta echipei. E normal sa merg cu ea la orice…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste miercuri, de la ora 12:00 cu guvernatorul si cu prim-viceguvernatorul BNR, conform News.ro . “Intalnire cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei. La intalnire vor participa domnul Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, si domnul Florin Georgescu, Prim-viceguvernatorul…