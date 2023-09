Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la New York, ca masurile fiscale pregatite de Guvern nu vor rezolva toate problemele sistemice pe care Romania le are de 30 de ani, dar este un pas in directia buna.Iohannis a fost intrebat, miercuri, la New York, despre masurile fiscale pregatite…

- Intrebat daca masurile fiscale sunt eficiente, Klaus Iohannis a raspuns: „Este un pas in direcția buna. Ca acum nu se vor rezolva toate problemele acumulate in 30 de ani e ușor de ințeles, dar pași trebuie facuți. Nu putem sa ne facem ca banii publici sunt de multe ori cheltuiți fara o eficiența mare,…

- Liderul USR, Catalin Drula, a criticat in termeni duri pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul iși va asuma raspunderea in Parlament și a declarat ca se va opune cu toate fortele acestui act profund nedrept care loveste in economia romaneasca. Drula nu s-a ferit sa aduca in discuție inclusiv posibilitatea…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind masurile fiscale (bugetare), pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament. Acesta prevede impozit... The post Guvernul a publicat masurile fiscale. Cum vor fi taxate IMM-urile. Cine platește impozit de 1 % din cifra de…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit, eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii, reducerea numarului total…

- Guvernul si-a propus sa definitiveze Legea privind reducerea cheltuielilor bugetare si combaterea evaziunii fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu isi va asuma raspunderea in Parlament. De asemenea, vor fi finalizate si Ordonantele de Urgenta care vor sustine aplicarea acestui act normativ. Documentele…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca nu va fi nicio austeritate, ba chiar vor fi salarii marite, iar pana la finalul lunii Guvernul iși va asuma raspunderea in Parlament pe pachetul de masuri fiscale, pe care „nimeni nu il va trece noaptea pe furiș”.

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, discuta cu premierul Marcel Ciolacu despre noile masuri fiscale. PSD și PNL nu au reușit nici pana in acest moment sa ajunga la un acord in ceea ce privește modificarile pe care ar trebui sa le adopte Guvernul in aceasta saptamana. Potrivit surselor Digi24, liberalii…