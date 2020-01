Stiri pe aceeasi tema

- “Nu exclud unele negocieri intre partide, dar ca si principiu un partid care guverneaza si care are o reactie foarte pozitiva in populatie, in sondaje vedem ca Partidul National Liberal a urcat semnificativ, un astfel de partid ar trebui sa mearga de regula singur in alegeri pentru a-si dovedi si…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca va avea vineri o intalnire cu premierul Ludovic Orban. Discutiile vor viza atat alegerile anticipate cat si alegerea primarilor in doua tururi dar si convocarea unei sesiuni extraordinare pentru rezolvarea pensiilor speciale."Maine,…

- Klaus Iohannis a vorbit, joi seara la Palatul Cotroceni, despre alegerile locale și despre posibilitatea ca, in București, sa fie un singur candidat din partea partidelor de dreapta."Nu exclud unele negocieri intre partide. Dar, ca principiu, un partid care guverneaza ar trebui sa mearga,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, in continuare, Guvernul Orban, Partidul National Liberal si el doresc cresterea pensiilor, mentionand ca nu vor exista "cu certitudine" taieri de salarii. "Acelasi lucru am intrebat eu astazi, cand am avut o discutie cu premierul si cu doamna…

- „Va garantez cateva lucruri simple: vremea umilintelor la care ati fost supusi atunci cand veneati la Bucuresti ca sa primiti avize, semnaturi, aprobari sau toate categoriile de documente inventate de birocratia de la Bucuresti pentru a bloca proiectele locale a trecut", a declarat Orban, fost presedinte…

- In așteptarea noului executiv... Foto arhiva Sedinta de luni de la ora 13:00, de la Palatul Victoria, ar putea sa fie si ultima a Cabinetului Dancila, în conditiile în care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca cel mai târziu marti va desemna candidatul pentru postul de…

- Din delegatia USR prezenta la consultari au fac parte Dan Barna, Cristina Pruna, Stelian Ion, Claudiu Nasui, Iulian Bulai. "Buna treaba cu motiunea!", le-a spus presedintele Iohannis reprezentantilor USR. Inainte de USR, presedintele Iohannis a avut consultari cu delegatia PNL.…

- Președintele Klaus Iohannis are astazi, la Palatul Cotroceni, consultari cu partidele si formatiunile parlamentare, in vederea desemnarii unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Programul consultarilor va fi urmatorul: • Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL); • Ora 11:30 – Uniunea Salvați…