- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații la Palatul Cotroceni despre noul an școlar. „Școala incepe pe 14 septembrie. In acest moment, avem doar cateva localitati in care educatia...

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Bistrita, ca nimeni nu s-a exprimat vreodata ca vrea sa amane inceperea scolii si ca scoala va incepe la 14 septembrie, iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie, calificand drept ridicola ideea de amanare a alegerilor, avansata de PSD.

- Ieri, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca persoanele cu simptomatologie specifica noului coronavirus care se vor prezenta la vot la alegerile locale vor avea un circuit separat si o cabina „dedicata”, potrivit Agerpres. „Persoanele care se vor prezenta (la alegeri – n.r.) si vor avea simptomatologie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca alegerile locale din data de 27 septembrie trebuie organizate in conditii de siguranta maxima si ca este "daunator sa amani pe termen nedefinit alegerile".

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca școala trebuie sa inceapa pentru ca este „inadmisibil sa avem o generație pierduta”. Șeful statului a spus ca regulamentele pentru deschiderea școlilor vor fi publicate in scurt timp, dar ca regulile de baza raman masca, distanțarea și igiena. Intrebat de reporterul…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a prezentat, astazi, public scuze pentru eroarea de calcul din declarația de ieri referitoare la deschiderea anului preuniversitar. Redam comunicatul: In informațiile transmise de catre Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, in cadrul conferinței de presa susținute…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine acum o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, dupa ședința de la Palatul Cotroceni care a avut ca tema centrala Educația. Declarațiile președintelui Klaus Iohannis: S-au luat cateva decizii Pe 14 septembrie incepe noul an școlar preuniversitar Majoritatea elevilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea in aceasta dupa amiaza la Palatul Cotroceni o intalnire pe tema educatiei cu premierul Ludovic Orban si mai multi ministri din executiv. Autoritatile cauta solutii pentru desfasurarea noului an scolar si universitar. Seful statului este de parere ca scoala nu va incepe…