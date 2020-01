Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca huiduielile aparute in timpul discursului sau de la Iasi, la manifestarile organizate de Ziua Unirii Principatelor Romane, arata ca "in Romania avem o democratie vie".Iohannis a fost intrebat, la finalul actiunilor din Piata Unirii, despre faptul ca cei prezenti…

- Primit cu huiduieli la Iași, președintele Klaus Iohannis a avut o solicitare ferma catre Guvernul Orban cu privire la finalizarea Autostrazii Unirii.„Romania și romanii au nevoie de Autostrada Unirii, proiect consfințit prin lege, care obliga statul roman sa realizeze un punct de mare viteza…

- Peste 100 de persoane care iși doresc unirea Romaniei cu Basarabia s-au adunat vineri la pranz in fața Palatului Culturii din Iași, unde au desfașurat un drapel de 100 de metri, scrie Mediafax. Veniți din toate colțurile țarii, unioniștii au scandat „Romania n-a avut granița la Prut!".Cei…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban vor participa, vineri, in Piata Unirii din Iasi, la manifestarile dedicate Unirii Principatelor Romane. Potrivit programului oficial anuntat de Administratia Prezidentiala, Klaus Iohannis va participa si va sustine un discurs la evenimentul care…

- 6 mai 1990 - Are loc primul Pod de Flori peste Prut. In cadrul actiunii, locuitorilor din Romania li s-a permis ca in ziua respectiva, intre orele 13 si 19, sa treaca Prutul in Moldova Sovietica fara pasaport si viza. De-a lungul frontierei de 700 km de pe Prut, au fost create opt puncte de trecere,…

- Membrii celor doua filiale iesene au transmis comunitatii faptul ca cel mai responsabil mod de a celebra implinirea a 30 de ani de la caderea dictaturii in Romania este prezenta la vot si impiedicarea intrarii reprezentantului Partidului Social Democrat (PSD) in turul al doilea al alegerilor prezindentiale.…