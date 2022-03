Stiri pe aceeasi tema

- Este decizia momentului in privința situației dintre Ucraina și Rusia! Astazi, numeroase nume importante din Europa s-au adunat la summit-ul extraordinar NATO, chiar in capitala Europei. Iata ce declarațiide ultim moment a facut Klaus Iohannis, direct din cadrul intalnirii!

- VIDEO: Premierul Nicolae Ciuca, declarații dupa ședința de guvern FOTO: gov.ro. VIDEO: Declarații dupa ședința de guvern. TEXT: Nicolae Ciuca: Buna ziua! Am încheiat în aceasta dimineata doua activitati la nivelul Guvernului: prima a fost cea a task-force-ului,…

- NATO ia in calcul cresterea semnificativa a prezentei militare pe termen lung in tarile de pe flancul estic, inclusiv in Romania, a anuntat vineri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. El a facut aceste declaratii la finalul reuniunii ministrilor de Externe din tarile membre…

- Mesaj de ultima ora al președintelui Klaus Iohannis dupa intalnirea cu membrii NATO. Șeful statului considera ca in urma acțiunilor militare in Ucraina, Rusia trebuie „trasa la raspundere”. In contextul acțiunilor militare tot mai agresive ale armatei ruse in țara vecina, șeful statului a reafirmat…

- Klaus Iohannis a condamnat in cei mai fermi termeni agresiunea armata de proporții a Rusiei impotriva Ucrainei. Șeful statului a participat la Bruxelles la reuniunea extraordinara a Consiliului European, context in care a sprijinit reacția ferma și rapida a Uniunii Europene, inclusiv adoptarea pachetului…

- Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina la nivelul maxim – „Parasiți imediat țara!”, dupa decizia lui Vladimir Putin de a recunoaște suveranitatea și independența regiunilor separatiste Donețk și Lugansk. Anunțul MAE vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a afirmat…

- ”Aceste demersuri ale Rusiei reliefeaza posibilitatea folosirii fortei” Foto. presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Dupa sedinta de astazi a CSAT, în care a fost discutata situatia tensionata de la granita ruso-ucraineana, presedintele României a declarat…