- Președintele Klaus Iohannis a susținut, luni dupa-amiaza, o declarație de presa in care a facut anunțul mult așteptat de romani. Starea de urgența nu va fi prelungita dupa 15 mai. In schimb, in Romania va fi instituita starea de alerta.

- Elisabeta Pacuraru este invatatoare la clasa a II-a, de la Scoala din satul Eselnita, judetul Mehedinti. Desi scoala online a devenit obligatorie, invatatoarea si-a dat seama ca nu poate lucra cu micutii pentru ca nu aveau tablete. Asa ca, ajutata de o fundatie si un antreprenor, acest lucru a devenit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania are in fata un val epidemiologic determinat de coronavirus si a solicitat autoritatilor sa nu slabeasca in niciun fel vigilenta, informeaza AGERPRES . “Solicit tuturor autoritatilor sa nu slabeasca in niciun fel vigilenta”, a spus seful statului,…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis miercuri la reexaminare legea prin care jurnaliștii erau scutiți de impozitul pe venit. Proiectul depus de PSD, fusese adoptat la inceptul lunii februarie de Camera Deputaților. In cererea de reexaminare președintele susține ca lege incalca principiul echitații…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat dupa ce a fost confirmat primul caz de coronavirus din Romania și a spus, in cadrul unui mesaj postat pe Facebook, ca situația privind coronavirusul trebuie tratata ”cu toata seriozitatea”, ”dar nu exista niciun motiv real de panica”.

- "Salut decizia presedintelui Romaniei de desemnare pentru functia de prim-ministru a colegului meu de partid si de guvern Florin Citu. Este o decizie extrem de importanta, care are ca obiectiv deblocarea situatiei care este creata in mod artificial de PSD si de prelungirile sale institutionale. Decizia…

- ​​PNL nu și-a schimbat opțiunea în privința premierului, mandatul delegației care va merge miercuri la Cotroceni fiind de susținere a pentru propunerea pe care o va face președintele Klaus Iohannis. Europarlamentarul Rareș Bogdan, carea va face parte din delegația care merge la consultari,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca este hotarat sa negocieze "la sange" pentru ca Romania sa obtina cat mai multi bani la fondurile pentru coeziune si politica agricola comuna din bugetul multianual al Uniunii Europene. "Ideea…