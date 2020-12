Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a scris, pe Twitter, dupa deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene si a pachetului de relansare economica ca "Romania este pregatita sa foloseasca aceste fonduri pentru reforme si investitii in sectoare cheie"."Acord important astazi prin deblocarea viitorului buget…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat, sambata, la Focsani ca Romania va avea o crestere economica de peste 6% prin modelul economic de dezvoltare propus de PNL, care se bazeaza pe investitii din fonduri europene. "Plecam cu un model de dezvoltare economica total diferit de…

- Romania beneficiaza din plin de statutul de membru al Uniunii Europene, intr-o perioada de criza, cand are nevoie mai mult ca niciodata de ajutor. Peste 80 de miliarde de euro poate utiliza tara noastra pentru dezvoltare din fonduri europene, intr-un moment dificil in care economia este afectata de…