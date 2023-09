Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat, vineri, impreuna cu soția sa, Delta Dunarii. La finalul vizitei, acesta a declarat ca „Delta Dunarii este un loc mirific”, insa „dincolo de aceste lucruri foarte frumoase, trebuie sa vedem insa și care sunt problemele”. Printre acestea se numara, potrivit președintelui,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, vineri dupa-amiaza, in Delta Dunarii, unde efectueaza o vizita impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, si ministrul Mediului, Mircea Fechet. Imbracați complet in alb, Klaus si Carmen Iohannis au ajuns, in jurul pranzului, in Delta Dunarii. Conform Administratiei Prezidentiale,…

- Termenul de ORFAN a fost scos din noua metodologie a Ministerului Educației, pusa in dezbatere publica. Pentru elevii cu un parinte decedat, bursele sociale nu se mai acorda fara o limita de venit, ci sunt condiționate de o limita, la fel ca in cazul familiilor cu venit minim. Ministerul Educației a…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele prin care se ia act de demisia lui Marius Budai din functia de ministru al Muncii si Solidaritatii Sociale si prin care viceprim-ministrul Marian Neacsu este desemnat interimar in aceasta calitate, a informat Administratia Prezidentiala. Ministrul…

- Cristian Popescu Piedone s-a intors de azi oficial la Primaria sectorului 5. El a transmis ca in primarie nu se va mai face politica. Venit la Primaria Sectorului 5 pentru a fi repus in funcție printr-un ordin al prefectului Capitalei, Piedone a declarat: „Ma apuc de munca de astazi”. Piedone, care…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, legea prin care perioada de vanatoare a cormoranului mare este extinsa de la intervalul 1 septembrie – 28 februarie la tot parcursul anului, informeaza Agerpres. Actul normativ vizeaza modificarea anexei nr. 1 la Legea vanatorii…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea care prevede ca divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, in orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate, fara consimtamantul acesteia, de natura sa-i provoace o suferinta psihica sau o stirbire a imaginii sale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri legea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume – fructe. Schema prevede acordarea de sprijin sub forma de grant, pe o perioada de 3 ani, in valoare de 100.000 euro anual, in cazul persoanelor juridice…