- Presedintele Klaus Iohannis a precizat joi, referitor la vizita mult dezbatuta a Vioricai Dancila in Israel, ca premierul nu vorbeste in numele Romaniei. "Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel are cateva ciudatenii. Una din ele este…

- "Discutii telefonice au fost (cu premierul – n.r.). Am urmarit cu amuzament acele asa-numite stenograme, care arata mai degraba ce si-ar fi dorit pesedistii sa se fi discutat, decat ce s-a discutat", a sustinut Klaus Iohannis. Intrebat cand va fi intalnirea dintre Guvern si Banca Nationala,…

- Klaus Iohannis s-a intalnit, astazi, cu guvernatorul BNR si prim-viceguvernatorul Florin Georgescu . La finalul intalnirii, șeful statului a subliniat ca independenta BNR in deciziile de politica monetara este esentiala si ca atat Executivul, cat si BNR trebuie sa evite abordarile concurentiale. “In…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca, daca premierul Viorica Dancila ii va cere sa mearga la intalnirea de vineri cu Klaus Iohannis, va face acest lucru, precizand totodata ca nu era nevoie de mediere atata timp cat BNR si Guvernul nu au solicitat acest lucru.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a deplasat cu bicicleta la serviciu, miercuri dimineața, de la Vila Lac la Cotroceni. Klaus Iohannis a fost surprins in trafic de fotograful Libertatea. Profitand de vremea frumoasa, președintele Romaniei a ieșit la plimbare cu bicicleta și luni, prin parcul…

- "Cred ca nu este nevoie de o mediere. Avem un Guvern, avem o relatie institutionala cu Banca Nationala a Romaniei, am spus si cu alte ocazii ca, in calitate de ministru al Finantelor, am avut discutii cu domnul guvernator (al BNR - n.r.), asa ca nu cred ca este nevoie sa avem o astfel de mediere…

- „Eu stiu de la doamna prim-ministru ca il sustine in totalitate pe ministrul Toader si noi il sustinem. In functie de ce va anunta presedintele, daca mininistrul Toader intentioneaza sa intreprinda vreun demers, doamna prim-ministru il va sustine si si noi ii vom acorda sprijinul politic”, a declarat…

- "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA" Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat, joi seara, încrederea în DNA despre care a spus ca are o activitate foarte buna. Seful statului a declarat ca, personal, nu vede motive pentru revocarea din…