Președintele Klaus Iohannis a afirmat joi ca „sunt probleme” care „trebuie luate foarte in serios” in ceea ce privește acuzațiile de plagiat care vizeaza teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode. Șeful statului a precizat ca se așteapta ca „pana cel tarziu” la rotația guvernamentala „sa se ia o decizie clara in acest sens”. „Din cate am ințeles din spațiul public este adevarat ca acolo sunnt probleme” care „trebuie luate foarte in serios”, a afirmat Iohannis, raspunzand la o intrebare a unei ziariste. „Eu am incredere ca in PNL și dl Bode personal vor analiza aceste chestiuni și…