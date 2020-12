Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a afirmat, intrebat miercuri ce parere are despre faptul ca liderul AUR George Simion a anuntat ca vrea sa il suspende din functia de sef al statului, ca aceasta este „o poveste cam fumata”. Presedintele a adaugat ca Alianta pentru Unirea Romanilor este „o formatiune despre care nu se…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a transmis, miercuri, un mesaj, dupa ce Klaus Iohannis a afirmat ca este un partid ”despre care nu se prea stie ce vrea si ce face”: AUR este a patra forta politica din Romania, in crestere, voce a romanilor din tara si diaspora satui de partidele toxice care…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost infiintata in 2019 de catre activistul unionist George Simion. Partidul se considera de dreapta, conservator, patriot si unionist si este cunoscut mai ales pentru manifestatiile din strada care promoveaza unirea fostei provinicii romanesti cu Romania. AUR…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, a anunțat, la inchiderea urnelor, ca AUR se pregatește sa conteste alegerile din Diaspora: „A fost o uriasa bataie de joc, este o frauda a sistemului condus de Klaus Iohannis impotriva votului cetatenilor romani de peste hotare”, relateaza…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Robert Cazanciuc, președintele interimar al Senatului, anunța ca noul ”lockdown” anunțat de Klau s Iohannis ar putea sa fie neconstituțional. Totodata Cazanciuc a facut referire și despre situația din camera superioara a parlamentului care nu se mai poate reuni de mai multe zile, din cauza unui boicot…