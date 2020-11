Iohannis, despre atacul din Viena: Condamn ferm aceste acte atroce de terorism

Președintele Klaus Iohannis a reacționat, luni dupa miezul nopții, intr-un mesaj pe twitter, dupa atacul terorist din Viena. ”Știri teribile vin din Viena in aceasta noapte. Condamn ferm aceste acte atroce de terorism. Condoleanțe familiilor victimelor. Romania este alaturi de Austria”, se arata in mesajul președintelui Iohannis. Un fost ministru se revolta! Inchiderea parcurilor l-a nemulțumit complet In jurul orei 20:00, mai mulți atacatori inarmați cu puști, au deschis focul in centrul Vienei. In urma atacului au fost ranite mai multe persoane, printre care și un polițist in stare grava.…