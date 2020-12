Jurnalistul Ion Cristoiu dezvaluie pe pagina de Facebook a blogului sau cum desconsidera Klaus Iohannis armata in urma cu șase ani. „Armata? O pierdere de vreme! In armata incepi sa coși singur un nasture, sa-ți coși o camașa. Sunt singurele lucruri pe care le-am invațat in cazarma”, scria Klaus Iohannis, de altfel comandant suprem al […] The post Iohannis despre Armata, in 2014: „O pierdere de vreme” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .