Iohannis, despre apelul ambasadelor: Au perfecta dreptate

Incident grav la o creșă din Timișoara

Un incident grav a avut loc, în urmă cu două zile, la o creșă privată din Timișoara, în urma căruia un copil de doi ani a ajuns la spital. The post Incident grav la o creșă din Timișoara appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]