- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat ca nu exista nici „o asumare concreta” pentru o data certa de aderare a Romaniei la spațiul Schengen, pentru ca negocierile sunt „foarte complicate”. Declarația a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa comuna cu președintele Consiliului European,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni ca nu exista nici ”o asumare concreta” pentru o data certa de aderare a Romaniei la spațiul Schengen. El a spus ca este ingrijorat de creșterea euroscepticismului in Romania și a spus ca principalele cauze sunt razboiul din Ucraina și efectele lui economice,…

- Președintele Klaus Iohannis lauda inițiativele civice pentru a ajuta Romania sa adere la spațiul Schengen, dar arata ca totul ține de Austria, care blocheaza extinderea din motive electorale interne.”Ca atare, aceste inițiative sunt salutare, fiinca este bine sa se știe ca nu doar noi, politicienii,…

- Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, a declarat intr-un interviu pentru publicația austriaca Profil, ca se așteapta la o decizie concreta privind aderarea Romaniei la Schengen "in a doua jumatate a anului". Potrivit lui Hurezeanu, la anul vor ave aloc alegeri "pretutindeni la nivelul UE,…

- Președintele Klaus Iohannis efectueaza o vizita oficiala in Bulgaria și a convenit cu omologul sau sa continue demersul comun pentru aderarea la spațiul Schengen in cursul acestui an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Soder, context in care cei doi au vorbit despre minoritatea romana din Germania si despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen, transmite Administratia Prezidentiala.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis marți, la intalnirea anuala cu șefii misiunilor diplomatice acreditați in Romania, ca 2023 ar trebui sa fie anul aderarii la Schengen. „Romania este pregatita din toate punctele de vedere”, spune președintele.

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu ambasadorii romani și a spus ca anul 2022 a fost un an cu succese diplomatice, asta in contextul in care țara noastra a ratat principaul obiectiv de politica externa, integrarea in spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…