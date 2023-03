Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista nici „o asumare concreta” pentru o data certa de aderare a Romaniei la spațiul Schengen, pentru ca negocierile sunt „foarte complicate”, a declarat președintele Klaus Iohannis intr-o conferința de presa comuna cu președintele Consiliului European, Charles Michel. „Pentru noi, in continuare,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni ca nu exista nici ”o asumare concreta” pentru o data certa de aderare a Romaniei la spațiul Schengen. El a spus ca este ingrijorat de creșterea euroscepticismului in Romania și a spus ca principalele cauze sunt razboiul din Ucraina și efectele lui economice,…

- Chiar daca nu exista nici o data stabilita pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, iunie sau octombrie 2023, președintele Klaus Iohannis susține ca „ambiția” sa este de a incheia acest proces pe parcursul acestui an.

- Este ultimul demers facut de europarlamentarii romani pentru a obține aderarea la spațiul unic de circulație.Daca va fi adoptata, rezoluția ar putea schimba decizia din decembrie, care a provocat valuri de nemulțumiri printre romani și bulgari.Reamintim ca Austria și Țarile de Jos au refuzat intrarea…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat, miercuri, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca va incerca sa convinga Parlamentul European sa intervina in acest proces deschis la Curtea de Justitie, privind aderarea la Schengen, pentru ca este interesul PE sa apere votul pe care…

- Romania a apreciat "sprijinul clar si vocal" al Luxemburgului in ceea ce priveste aderarea la Schengen, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa comuna cu prim-ministrul Marelui Ducat al Luxemburgului, Xavier Bettel.

- Bogdan Aurescu a transmis ca oficialii de la Viena sunt deschiși pentru un plan de lucru privind intrarea Romaniei in spațiul Schengen, in urma intalnirii cu omologul din Austria, Alexander Schallenberg, in marja participarii la lucrarile Forumului Economic Mondial de la Davos, informeaza Agerpres .…

- Rasturnare de situație cu aderarea Romaniei la Schengen! Romania a incheiat anul 2022 cu una din cele mai grele situații, dupa mai bine de 11 ani de munca de lamurire a membrilor JAI, privind aderarea la spațiul Schengen. Dupa votul Austriei, spiritele s-au incins, aparand și acuzații dure, dar și boictori…