- Romania este preocupata de situatia de securitate din vecinatatea sa, generata de desfasurarea „masiva” a trupelor ruse in proximitatea Ucrainei si de implicatiile acesteia pentru stabilitatea euroatlantica, a transmis, miercuri, la intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti,…

- Rusia continua consolidarea militara la frontiera, facand ca riscul unui conflict in Ucraina sa devina unul „real” in condițiile unui posibil eșec al diplomației, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul unei reuniuni prin videoconferinta cu ministrii de Externe ai…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, vineri, la reuniunea extraordinara a sefilor diplomatiilor din statele NATO, desfasurata in sistem videoconferinta, dezbaterile vizand situatia de securitate din Vecinatatea Estica si de la Marea Neagra generata de desfasurarea masiva a trupelor…

- „Sunt foarte onorat sa ma aflu din nou aici, la sediul NATO. Este o oportunitate importanta sa discut cu dumneavoastra chestiuni legate de securitatea euro-atlantica. Dati-mi voie sa subliniez inca o data sprijinul pe care ni-l acordati, in ciuda timpurilor dificile si tensionate. Romania va ramane…

- "Vladimir Putin a subliniat necesitatea lansarii imediate de negocieri cu SUA si NATO pentru a defini garantiile judiciare pentru securitatea tarii noastre, in scopul excluderii extinderii viitoare a Aliantei la Est si a desfasurarii de sisteme de armament care ameninta Rusia in Ucraina si alte state…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a participat joi la Bucharest Forum 2021, unde a vorbit despre Conceptul Strategic al NATO și a accentuat faptul ca situația actuala de securitate de pe flancul estic al Alianței este ingrijoratoare, extrem de volatila și prezinta riscuri semnificative. „Am…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a amenintat joi de la tribuna OSCE cu un nou conflict in cazul extinderii NATO spre Est, subliniind ca promisiunile de aderare facute Georgiei si Ucrainei la summitul NATO de la Bucuresti in 2008 constituie o „mina” care a „detonat” deja in Georgia in 2008, conform…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, va participa, marti si miercuri, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, la Riga, in Letonia, reuniunea fiind un reper important in pregatirea negocierii Noului Concept Strategic al NATO, precum si a Summitului NATO de la Madrid din…