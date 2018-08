Iohannis, declarații. Șerban Nicolae: Să se gândească la o răspundere penală Șerban Nicolae a criticat dur mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis, dupa discursul pe care l-a avut in urma cu o ora. "Am sentimentul ca un scenograf atins de o criza de sciatica se joaca cu domnul Iohannis și il pune sa rosteasca aceleași monologuri, abisal de stupide, in diverse locuri, ba la pupitru, ba la birou, ba prin intermediul purtatorului de cuvant. Ceea ce mi se pare foarte foarte grav este ca președintele Iohannis reduce Romania și intreg poporul roman la Piața Victoriei din ultimele trei zile. Daca asta este intraga Romanie pentru Iohannis, atunci prima demisie pe care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

