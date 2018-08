Iohannis, declarații protest. Pleșoianu, reacție explozivă "Este inca un moment in care demonstreaza ca este incapabil sa fie presedinte pentru ca exista o conditie fundamentala: aceea de a fi presedintele tuturor cetatenilor acelei tari. La fel cum ne spunea cand iesea in geaca rosie - din strainatate ulterior - ca in strada au iesit romanii lui, asa ne spune si acum ca cei care ies sa protesteze in Piata Victoriei sunt romanii, toti romanii. Pentru domnia sa, romanii sunt doar cei care protesteaza impotriva Guvernului Dancila. Este incapabil sa fie presedinte. Am declarat de multe ori ca este principala amenintare la siguranta nationala, tocmai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

