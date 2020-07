Iohannis, declarații de presă de la ora 14.00 Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa de la ora 14:00, în contextul amânarii votului în Senat asupra legii privind carantina și izolarea. De la aceeași ora ar urma sa fie reluate discuțiile în Comisia Juridica din Senat, unde actul normativ este modificat din nou.

HotNews.ro va transmite live declarațiile șefului statului

Este de așteptat ca șeful statului sa se pronunțe asupra situației create de amânarea adoptarii legii carantinei în contextul creșterii numarului de cazuri de infecții în ultimele saptamâni. Alte 637 de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tot astazi, este programata dezbaterea din Comia Juridica din Senat, pe tema Legii carantinarii si izolarii. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca a transmis Parlamentului informarea privind starea de urgenta instituita pe intreg teritoriu al Romaniei, prin decretele din 16 martie…

- Cele mai recente date facute publice de autoritați, cu privire la situația COVID la nivel național, indica – pentru a doua zi consecutiv – o scadere a numarului cazurilor noi. In ultimele 24 de ore, adica de la precedenta informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), au fost inregistrate…

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 24.045 in Romania, potrivit datelor transmise duminica, 21 iunie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 315 cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore. Pana sambata erau raportate 23.730 de cazuri (330 noi), 1.500 decese și 16.735 persoane vindecate.…

- Șase decese din cauza COVID-19 au fost raportate de doua ori, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, pe baza datelor INSP. Astazi au fost raportate șase decese noi.

- Grupul de Comunicare Strategica a revenit sambata cu o rectificare privind raportarea dubla a sase decese.„Avand in vedere raportarea dubla a sase decese (899 – 904) din judetul Suceava din data de 08.05.2020, INSP revine cu o prima rectificare prin inlocuirea a 3 din acestea„, afirma INSP.Astfel, datele…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a declarat marți la Digi24 ca nu contesta modul in care sunt raportate decesele de Covid-19 in Romania. Cu o seara inainte, la Antena 3, el spunea ca nu toți romanii raportați au murit din cauza pneumoniei cu COVID pentru ca 80% dintre…

- Au fost inregistrate 13.512 de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania, potrivit informarii de luni, 4 mai, transmisa de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost raportate 349 cazuri noi. Pana luni dimineața erau raportate 803 decese. De asemenea, 5.269 persoane au fost declarate vindecate.…

- Numarul deceselor provocate de COVID 19 a ajuns la 400 in Romania, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anunțat alte opt noi cazuri, in aceasta dimineața. Deces 393 Barbat, 72 ani din județul Botoșani. Internat in 23.03.2020 in Spitalul Județean de Urgența Botoșani-Secția Neurologie pentru Accident…