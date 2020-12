Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au facut declaratii la Parlament, dupa consultarile pe care le-au avut cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca au participat impreuna la consultarile de la Cotroceni pentru ca din momentul alegerilor au decis sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput consultarile cu liderii coalitiei PNL - USR PLUS - UDMR, in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru. Liderii formatiunilor care sunt parte a coalitiei au venit, marti, impreuna la consultarile cu seful statului. Sunt prezenti…

- „PSD nu va participa la circul ieftin condus de presedintele iohannis. Am luat decizia ca astazi PSD sa nu se prezinte la consultarile de la Cotroceni. Gasca pierzatorilor a creat o majoritate de conjunctura, acest nou CDR care nu are legitimitate in ceea ce priveste voturile romanilor si optiunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru, potrivit Agerpres. „In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) si ale art. 103 din Constitutia Romaniei,…

- PNL, USR PLUS și UDMR au semnat, luni, acordul de guvernare pentru urmatorii 4 ani. Cei care și-au pus semnatura pe acest document sunt Ludovic Orban – președinte PNL, Dan Barna și Dacian Cioloș – copreședinți USR PLUS, Kelemen Hunor – președinte UDRM și Florin Cițu – premier susținut de coaliție. Președintele…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR – Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor – au semnat luni, in prezenta premierului pe care il sustin, Florin Citu, Acordul de guvernare 2020 – 2024. ”Nu vom accepta parlamentari din alte partide in formatiunile noastre”, garanteaza cele trei formatiuni, in…

- ​​Ludovic Orban le-a spus liberalilor în ședința de marți seara de la partid ca în discuțiile de sâmbata și duminica liderii USR-PLUS au enunțat explicit varianta preluarii de catre el a funcției de premier, iar UDMR și-a exprimat acordul de principiu în acest sens, au declarat…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei a avut, joi, o intalnire la Palatul Cotroceni cu premierul propus, Florin Citu, si cu liderii partidelor in jurul carora se va forma majoritatea parlamentara, potrivit Mediafax.Șeful statului a avut, joi dimineața, o intalnire cu premierul propus, Florin Citu. De…