Presedintele Klaus Iohannis a catalogat, marti, drept contraproductiva si proasta declaratia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit careia statul paralel ar fi finantat de partenerii externi ai Romaniei. "Declaratia este foarte proasta si contraproductiva", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni. El a reiterat ca in Romania nu exista un stat paralel, aratand ca acest concept este o inventie a PSD. "In Romania nu exista niciun stat paralel. Este o inventie a pesedistilor, prin care vor sa-si motiveze demersurile antijustitie si antiservicii. Atat de simplu este! In Romania exista un singur stat…