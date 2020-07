Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind carantina si izolarea, adoptata joi seara de Senat, ca for decizional, a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, sambata, 18 iulie a.c., decretul privind promulgarea Legii privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii…

- Klaus Iohannis a semnat sambata decretul privind promulgarea Legii privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic și biologic, a anunțat Administrația prezidențiala.Legea privind carantina si izolarea, adoptata joi seara de Senat, ca for decizional, a…

- Legea privind carantina și izolarea a fost promulgata, sambata, de președintele Klaus Iohannis. Actul normativ urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial, moment din care va incepe sa iși produca efectele. „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat sambata, 18 iulie a.c., decretul privind promulgarea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, sambata, 18 iulie a.c., decretul privind promulgarea Legii privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic (PL-x 418/07.07.2020), a anuntat Administratia Prezidentiala. Senatul a adoptat joi…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 10 iulie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții (PL-x 335/03.06.2020);Decret privind promulgarea Legii…

- Dupa cum informeaza Administratia Prezidentiala, ieri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21 2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale…

- Premierul Ludovic Orban se declara "stupefiat” de decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind amendarea presedintelui Klaus Iohannis pe motive de discriminare etnica. "O majoritate PSD-UDMR a luat o decizie care nu are nicio legatura cu legea si cu regimul sanctionatoriu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 15 mai a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva Covid 19 PL x 144 14.04.2020 ; Decret pentru promulgarea Legii privind gospodarirea…