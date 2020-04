Stiri pe aceeasi tema

- Calendarul examenelor la Evaluarea Nationala si Bacalaureat a fost modificat si va fi afisat public. Astfel, elevii claselor a opta si a XII-a vor reveni la scoala, optional, pe data de 2 iunie, iar examenele vor avea loc cu maxim 10 elevi intr-o sala de clasa.Elevii claselor a opta si a XII-a…

- Cele doua riscuri menționate foarte corect de Klaus Iohannis au fost acela ca elevii sa duca boala la școala și acela de a aduce boala acasa. Le fel cum s-a intamplat in Franța, a adaugat acesta: „Acolo unde experimental școlile au fost deschise, intr-o provincie din Franța, zeci de elevi au fost testați…

- Școlile, gradinițele și universitațile nu se vor redeschide in acest an școlar, a anunțat luni președintele Klaus Iohannis. Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Exista și excepții: elevii din clasele terminale, a VIII-a, a XII-a, a XIII-a – unde este cazul, la profesionala in anii terminali – vor…

- Klaus Iohannis: In acest an scolar gradinitele, scolile, universitatile nu se redeschid "Tocmai am finalizat o intalnire cu Premierul Orban și mai mulți miniștri, o discuție in care am evaluat cateva teme foarte importante, și doresc sa prezint concluziile și deciziile la care am ajuns impreuna,…

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, ca gradinițele, școlile și universitațile nu se vor mai redeschide in actualul an școlar. Singura excepție va fi facuta pentru elevii din anii terminali care vor putea reveni in școli intre 2 și 12 iunie, in numar restrans de maximum 10 copii, pentru a fi pregatiți pentru…

- Declarații Iohannis : „Am finalizat o intalnire cu premierul Orban și mai mulți miniștri. Am evaluat cateva teme foarte importante Iata ce deciziile vom lua: Școlile O introducere. Acum, acitivtatea fizica e suspendata pe durata starii de urgența și am evaluat cum putem continua, avand in vedere ca…

- Legea privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, a fost promulgata, sambata, de presedintele Klaus Iohannis.

- Școlile și gradinițele vor fi inchise o saptamana și cateva zile, incepand de miercuri, 11 martie, pana pe 22 martie. Elevii stau acasa din cauza pericolului reprezentat de Coronavirus. Școala se va relua pe 23 martie, dar exista și posibilitatea de prelungire, daca va fi cazul. Membrii din Comitetul…