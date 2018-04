Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 29 aprilie a.c., un mesaj cu prilejul „Zilei Veteranilor de Razboi”.Va prezentam in continuare textul mesajului: Citește și: Proiect de lege revolutionar: Ce perioade ar putea fi incluse in stagiul de cotizare la pensie„«Ziua…

- Presedintele Klaus Iohannis spune, intr-un mesaj transmis duminica, cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi, ca Armata Romaniei a platit de fiecare data un pret greu in numele generatiilor viitoare si avem responsabilitatea ca, la randul nostru, sa actionam cu toata energia si forta pentru apararea…

- Astazi, 27 aprilie, la Monumentul Ostasului Roman din Baia Mare, s-au desfasurat activitatile comemorative cu ocazia celebrarii Zilei Veteranilor de Razboi. Pe timpul ceremonialulul, masurile de ordine si siguranta publica au fost asigurate de jandarmii maramureseni. Ei s-au constituit cu acest prilej…

- Veteranii de razboi au fost sarbatoriti, ieri, 27 aprilie 2018, in municipiul Alexandria, cu ocazia Zilei Veteranilor de Razboi, marcata in fiecare an la data de 29 aprilie, in semn de recunostința si respect fata de sutele de mii de ostasi romani care au luptat cu o vitejie fara seaman in cele doua…

- „Ziua Veteranilor de Razboi” a fost marcata azi, 27 aprilie la Monumentul Ostașului Roman. Evenimentul a avut loc cu incepere de la ora 10.00. La manifestari au participat un mic grup de veterani și urmași ai veteranilor de razboi, oficialitați locale și județene, o clasa de elevi respectiv militari.…

- Ministerul Aprrii Naionale organizeaz în aceste zile în toate marile garnizoane din ar o serie de manifestri dedicate Zilei Veteranilor de Rzboi.În Bucureti activitile vor avea loc dup urmtorul program&bull joi 26 aprilie de la ora 10.00 Adunare Solemn a veteranilor de rzboi la Palatu...

- 29 aprilie – Ziua Veteranilor de Razboi, este o zi speciala, un moment de referinta pentru a cinsti si omagia venerabilii ostasi ai tarii care au oferit de-a lungul timpului lectia demnitatii si a patriotismului. In acest context, al recunoasterii ...

- Joi, de la ora 10.00, la Monumentul Eroilor Neamului din fata sediului Prefecturii Buzau, va avea loc antrenamentul general pentru ,,Ziua Veteranilor de Razboi”. Din acest motiv, traficul in zona va fi restricționat in aceasta zi, intre orele 09.45 – 10.45. Și vineri, 27 aprilie, intre orele 09.00-11.15,…