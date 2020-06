Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Mondiala a Mediului este sarbatorita in fiecare an in data de 5 iunie. Obiectivul principal al Zilei Mondiale a Mediului 2020 este „Biodiversitatea”, iar tema din acest an face un apel urgent pentru combaterea accelerarii pierderii și degradarii speciilor lumii noastre, ca urmare a activitații…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de eliberare din functie a procurorilor Tudorita Chirila si Mircea-Wili Brojban ca urmare a pensionarii de la 1 iunie, informeaza Administratia Prezidentiala.Citește și: Va fi obligatoriu in Romania! Se vor da bani Tudorita Chirila…

- Sub sloganul „Discuții in cerc deschis”, platforma „Agora Mediu” monitorizeaza planurile și programele publice care pot avea efecte semnificative asupra mediului. De asemenea, incurajeaza participarea societații civile in dezbaterile publice pentru a reduce impactul acestor planuri asupra naturii. Proiectul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Europei, in care arata ca in criza generata de pandemia de COVID-19, ''o provocare fara precedent'', Romania a dovedit inca o data ca este un partener de incredere in Uniunea Europeana.Citește și: VERDICT POLITIC cu…

- Deputatul Marius Bodea a sesizat presedintele Comisiei Europene, D-na Ursula von der Leyen, si comisarul pentru Mediu, D-nul Virginijus Sinkevicius, cu privire la fenomenul taierilor necontrolate din padurile din Romania in aceasta perioada. „In februarie a.c., dupa ce Comisia Europeana a deschis impotriva…

- Actorul Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului National "Radu Stanca" din Sibiu, transmite, cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, "un mesaj de speranta si incredere, de solidaritate si iubire". "La multi ani de Ziua Teatrului! In una din cele mai incercate zile ale planetei, va transmitem…

- Seful statului Klaus Iohannis face declaratii de la ora 15.00 la Cotroceni. Iohannis a anuntat sambata ca la inceputul saptamanii va decreta stare de urgenta in Romania, pentru a putea debloca eforturi suplimentare in lupta cu raspandirea coronavirusului pe teritoriul Romaniei. Presedintele a facut…