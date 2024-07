Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu a participat aseara la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris. Șefa statului a purtat un costum tradițional și a stat langa cuplul prezidențial roman Klaus Iohannis si sotia sa Carmen.

- Ministrul de Externe, Luminita Odobescu, a declarat miercuri, la Reuniunea Anuala a Diplomatiei, ca ne confruntam cu o deteriorare grava a situatiei de securitate in zona si in lume si nu exista niciun indiciu ca aceasta tendinta s-ar putea estompa, ea aratand ca MAE a devenit o institutie-cheie de…

- Cei responsabili trebuie sa rezolve problema ursilor care ataca turisti in padurile din Romania, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei conferinte de presa, marturisind ca in weekend a fost foarte aproape de locul in care o femeie a fost ucisa, recent, de un urs. „Cred ca…

- Cinci sefi de state, intre care cel american, Joe Biden, si cel roman, Klaus Iohannis, au semnat o declaratie comuna, la summitul NATO de la Washington, in care se angajeaza sa livreze Ucrainei cinci sisteme de aparare aeriana Patriot si Aster 30. Carmen Gavrila are detalii despre planurile aliatilor,…

- Președintele roman a facut, la Riga, o prezentare a amenințarilor la adresa securitații pe continent. Klaus Iohannis a vorbit, marți, in deschiderea summitului Formatului București 9, care se desfașoara in capitala Letoniei. Iohannis prezideaza aceasta reuniune, alaturi de președintele Letoniei, Edgars…

- Declarațiile facute la Salonta de Viktor Orban arata cum ne privesc vecinii noștri. De sus și cu dispreț! Premierul maghiar s-a folosit de Klaus Iohannis ca sa-și aranjeze „ploile”. Are o poziție tot mai fragila in interiorul UE și liderul roman i-a oferit cea mai buna oportunitate ca sa iși negocieze…

- AFK Csikszereda - Dinamo, returul barajului de menținere/promovare in Superliga se va disputa cu tribunele pline, luni, de la 20:00. In tur, „cainii” s-au impus cu 2-0 pe Arena Naționala, grație unei duble reușite de Denis Politic. Conducerea clubului gazda a luat masuri sporite de securitate pentru…

- Mamele minore care au implinit varsta de 16 ani, vor putea decide pentru ele si pentru copilul lor in relația cu institutiile statului si in obtinerea unor drepturi financiare Mamele minore care au implinit varsta de 16 ani, vor putea decide pentru ele si pentru copilul lor in relația cu institutiile…